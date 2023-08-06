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Главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: очень сильная конкуренция, сильные команды

06 августа 2023 09:28
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Новости Беларуси. На спортивных аренах Беларуси многолюдно с самого утра. 6 августа в медальную гонку включились и представители пулевой стрельбы. За ходом турнира следит съемочная группа СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: очень сильная конкуренция, сильные команды-1

О том, как проходила подготовка к старту, с каким настроением наши спортсмены сегодня пришли на площадку и каких результатов ожидать, мы спросили у главного тренера сборной Беларуси по пулевой стрельбе Виктории Чайка.

Главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: очень сильная конкуренция, сильные команды-4

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Буквально накануне II Игр стран СНГ у команды закончился довольно длительный трехнедельный сбор. Подготовка была очень обширной, систематичной. Ребята тренировались как на огневых рубежах, так и занимались общей физической подготовкой, психологическую подготовку проводили. Часть команды перед Играми выступила на юношеской Лиге России, вернулись ребята с хорошими результатами, что позволяет нам не только надеяться, но и рассчитывать. Очень сильная конкуренция, естественно, очень сильные команды из Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Поэтому ребята настроены на борьбу, только вперед, только к победе.

Представители пулевой стрельбы включились в медальную гонку II Игр стран СНГ. Кто претендует на награды? Читайте здесь.

# Игры стран СНГ # Виктория Чайка # Светлана Андралович # Фотофакт

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