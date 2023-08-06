Главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе на Играх: очень сильная конкуренция, сильные команды

Новости Беларуси. На спортивных аренах Беларуси многолюдно с самого утра. 6 августа в медальную гонку включились и представители пулевой стрельбы. За ходом турнира следит съемочная группа СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как проходила подготовка к старту, с каким настроением наши спортсмены сегодня пришли на площадку и каких результатов ожидать, мы спросили у главного тренера сборной Беларуси по пулевой стрельбе Виктории Чайка.

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Буквально накануне II Игр стран СНГ у команды закончился довольно длительный трехнедельный сбор. Подготовка была очень обширной, систематичной. Ребята тренировались как на огневых рубежах, так и занимались общей физической подготовкой, психологическую подготовку проводили. Часть команды перед Играми выступила на юношеской Лиге России, вернулись ребята с хорошими результатами, что позволяет нам не только надеяться, но и рассчитывать. Очень сильная конкуренция, естественно, очень сильные команды из Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Поэтому ребята настроены на борьбу, только вперед, только к победе.