Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе пройдет без второй ракетки мира. Арина Соболенко не выйдет на корт из-за болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсменка заболела коронавирусом. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. Теннисистка также сообщила, что чувствует себя хорошо и очень сожалеет, что COVID нарушил ее турнирный график.