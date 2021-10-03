Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе пройдет без второй ракетки мира. Арина Соболенко не выйдет на корт из-за болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе пройдет без второй ракетки мира. Арина Соболенко не выйдет на корт из-за болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортсменка заболела коронавирусом. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. Теннисистка также сообщила, что чувствует себя хорошо и очень сожалеет, что COVID нарушил ее турнирный график.
Соболенко сейчас на втором месте рейтинга WTA. Болельщики рассчитывали на ее успех в США. Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 6 октября. Призовой фонд составляет более 8,5 миллиона долларов.