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Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет в Индиан-Уэллсе

03 октября 2021 11:38
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Новости Беларуси. Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе пройдет без второй ракетки мира. Арина Соболенко не выйдет на корт из-за болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет в Индиан-Уэллсе-1

Спортсменка заболела коронавирусом. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram. Теннисистка также сообщила, что чувствует себя хорошо и очень сожалеет, что COVID нарушил ее турнирный график.  

Арина Соболенко заразилась коронавирусом и не сыграет в Индиан-Уэллсе-4

Соболенко сейчас на втором месте рейтинга WTA. Болельщики рассчитывали на ее успех в США. Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 6 октября. Призовой фонд составляет более 8,5 миллиона долларов.  

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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