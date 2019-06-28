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«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях

28 июня 2019 17:34
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Новости Беларуси. Сотрудник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Казусёнок стал серебряным призером II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такое достижение – не случайность, он с детства увлекается самбо. Спортсмен – неоднократный призер различных международных чемпионатов, в том числе и мира. Эмоции от II Европейских игр – в материале корреспондента Юлии Стриго.

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-1

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-3

Юлия Стриго, СТВ:
Это та самая серебряная медаль, что пополнила копилку наград белорусских спортсменов во время II Европейских игр. Завоевал ее Андрей Казусёнок – майор внутренней службы Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Поближе познакомимся с трудовыми буднями белорусского самбиста.

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-6

Для начала отправляемся в Минское областное управление МЧС. На службу Андрей Казусёнок пришел в 2004 году. Перед этим выиграл молодежный чемпионат Европы по самбо. На работу отправили в Молодечно. Спортсмен прошел путь от пожарного, командира отделения до инспектора по профессиональной подготовке и спорту. Сегодня он своим примером вдохновляет коллег.

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-9

Андрей регулярно проводит мастер-классы для воспитанников Минского областного кадетского училища, тренирует спасателей, решает кадровые и идеологические вопросы на службе.

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-12

Андрей Казусёнок, серебряный призер II Европейских игр:
Постоянно нужна хорошая форма, в том числе и в МЧС.

Андрей Казусёнок поделился эмоциями после победы на II Европейских играх (подробнее – здесь).

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-15

Спортивную карьеру Андрей Казусёнок начал в 2002 году как дзюдоист. На чемпионате мира в Каире он сумел завоевать бронзовую медаль. Параллельно было и классическое самбо. В этом спорте трижды становился чемпионом мира. За плечами – участие в Олимпийских играх в Пекине. Но самым ответственным моментом стало выступление на родной площадке. Волнение не помешало получить серебро, тем более что поддержка была сильнейшей.

Подробнее о трудовых буднях и спортивных достижениях Андрея Казусёнка – в видеоинформации.

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-18

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-20

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-22

«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях-24

# Европейские игры # Андрей Казусенок # Юлия Стриго # Фотофакт

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