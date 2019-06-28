«Ты должен быть только первым». Сотрудник МЧС Андрей Казусёнок – о серебре на II Европейских играх и своих трудовых буднях

Новости Беларуси. Сотрудник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Казусёнок стал серебряным призером II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такое достижение – не случайность, он с детства увлекается самбо. Спортсмен – неоднократный призер различных международных чемпионатов, в том числе и мира. Эмоции от II Европейских игр – в материале корреспондента Юлии Стриго.

Юлия Стриго, СТВ:

Это та самая серебряная медаль, что пополнила копилку наград белорусских спортсменов во время II Европейских игр. Завоевал ее Андрей Казусёнок – майор внутренней службы Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Поближе познакомимся с трудовыми буднями белорусского самбиста.

Для начала отправляемся в Минское областное управление МЧС. На службу Андрей Казусёнок пришел в 2004 году. Перед этим выиграл молодежный чемпионат Европы по самбо. На работу отправили в Молодечно. Спортсмен прошел путь от пожарного, командира отделения до инспектора по профессиональной подготовке и спорту. Сегодня он своим примером вдохновляет коллег.

Андрей регулярно проводит мастер-классы для воспитанников Минского областного кадетского училища, тренирует спасателей, решает кадровые и идеологические вопросы на службе.

Андрей Казусёнок, серебряный призер II Европейских игр:

Постоянно нужна хорошая форма, в том числе и в МЧС. Андрей Казусёнок поделился эмоциями после победы на II Европейских играх (подробнее – здесь).