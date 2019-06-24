Марина Жарская: «В финале очень тяжело проигрывать»

Новости Беларуси. 23 июня в финале было четверо наших представителей. Андрей Казусёнок, Юрий Рыбак и Марина Жарская свои схватки, к сожалению, проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Жарская, серебряный призер II Европейских игр:

В финале очень тяжело проигрывать. Наверное, обиднее, чем проиграть на предварительных встречах. Сегодня борьба складывалась очень тяжело для меня. Можно сказать, всё зубами выгребала, каждый свой круг.

Спасибо большое болельщикам! Трибуны очень хорошо поддерживали.