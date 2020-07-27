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«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova

27 июля 2020 14:53
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Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный турнир по баскетболу 3х3 Palova – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova-1

В выходные состоялся второй этап соревнований. Команда «Виктория» стала победительницей в категории «Девушки». Dragons – сильнейшие среди команд U12.

«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova-4

Игроки Rockets завоевали чемпионство в категории U17. Tsmoki-Minsk 3x3 ожидаемо стали лучшими в классе «Элита». Также матчи провели и команды любителей.

«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova-7

Егор Губар, участник турнира:
Турнир в целом приятный, тут все знакомые люди в основном. Он проводится каждое лето, много знакомых, много впечатлений, все хорошо. Сильных соперников очень много на самом деле, и побеждать не всегда получается, так что всем удачи!

«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova-10

Третий этап турнира запланирован на 8 и 9 августа. Завершатся соревнования 6 сентября.

# Баскетбол # Егор Губар # Фотофакт

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