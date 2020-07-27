«Турнир в целом приятный». В Минске прошёл второй этап турнира по баскетболу 3х3 Palova

Егор Губар, участник турнира:

Турнир в целом приятный, тут все знакомые люди в основном. Он проводится каждое лето, много знакомых, много впечатлений, все хорошо. Сильных соперников очень много на самом деле, и побеждать не всегда получается, так что всем удачи!