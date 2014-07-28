Турнир по снукеру Minsk Open-2014 выиграл поляк Гжегож Бернадски, обыграв в финале белоруса Дмитрия Чупрова

Новости Беларуси. Восточная Европа в целом и Беларусь в частности никогда не рождали больших снукерных звёзд. Но эта разновидность бильярда всё равно живёт и развивается в нашем регионе. Лишнее тому доказательство – ставший уже традиционным турнир Minsk Open, который четвёртый год подряд принимает бильярдный клуб «Классик». В этом году с 25 по 27 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Сергей Васильев, руководитель направления «снукер» при Белорусской ассоциации бильярдного спорта:

Приезжают к нам, как правило, гости очень большим составом из нашей самой ближайшей соседской столицы - Вильнюса (Литва). В этот раз 11 участников. Мы даже иногда шутим, что это литовский турнир в Беларуси.

По сравнению с белорусским и литовским представительством на Открытом Кубке Минска, польское выглядит довольно скромно. Наши западные соседи делегировали только одного снукериста – Гжегожа Бернадского. Однако именно он – один из основных фаворитов.

Гжегож Бернадски, участник турнира Minsk Open (Польша):

Я уже третий раз приезжаю в Минск на этот турнир. В прошлом году он сложился для меня неудачно – я был не в лучшей форме, долго не имел игровой практики и уступил в полуфинале. Теперь же я чувствую в себе силы пробиться в финал и победить, хотя все соперники здесь непростые.

Примечательно, что почётным гостем турнира стал известный в мире снукера голландский рефери Ян Верхаас. Он приезжает на Minsk Open уже второй год подряд.

Сергей Васильев, руководитель направления «снукер» при Белорусской ассоциации бильярдного спорта:

Финальный матч уже второй раз будет судить всемирно известный рефери международного класса Ян Верхаас. Не то, чтобы мы его пригласили. Он приезжает сюда к своей нынешней уже жене - он женился на белорусской девушке.

Обновлено 28.07.2014

27 июля стал известен победитель турнира Minsk Open-2014. Белорус Дмитрий Чупров уступил в упорном финале со счётом 2:3 поляку Гжегожу Бернадски.

К слову, соперники уже встречались ранее на Кубке Беларуси-2012, где польский игрок разгромил экс-чемпиона нашей страны всухую – 3:0. Взять реванш белорусу в этот раз не удалось.