Турнир по хоккею «Кубок Будущего» – итоги первого соревновательного дня

Международный турнир по хоккею «Кубок Будущего» стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На главный трофей претендуют 4 дружины: действующий чемпион – сборная Беларуси U‑20, их сверстники из Казахстана, а также две национальные команды России U‑17 и U‑18. Подробности расскажет Юлия Силипицкая.

В стартовый день команды провели два поединка. В русском дерби победили старшие – 5:3. Ну а белорусы скрестили клюшки со сверстниками из Казахстана. Первая шайба в этом поединке влетела в рамку гостей уже на 5-й минуте игры, отличился Константин Волочко, но она стала не единственной в первой 20-минутке. Илья Лахнов увеличил разрыв за полторы минуты до сирены на перерыв. Отметим, что белорусы – это прошлогодние победители турнира.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

Когда ребята приезжают в сборную, это колоссальная ответственность для них. Это возможность переключиться с гладкого чемпионата, который идет на протяжении всего сезона, на краткосрочное решение задач, то есть представлять сборную своей страны на таком престижном турнире. Поэтому это большая ответственность, большая мотивация, а также возможность ребятам увидеть друг друга, побыть немного в другой обстановке. Вторая треть началась более активно со стороны соперника, и наши парни получили ответный удар, который, как холодный душ, не дал подопечным Андрея Михалева расслабиться. Зрители искренне поддерживали ребят и оценили ход игры и борьбу.

Сегодня играет мой крестник Матвей Шидловский, я не могла не прийти. Все очень нравится.

Необязательная шайба, я считаю, которую пропустил наш вратарь. 3:2. Но в целом хорошо.

Быстро, передачи, пасы. Двигаются быстро вперед на контратаках. Неплохо, есть куда двигаться, над чем работать. Всего на двоих команды забили 7 шайб, 5 в ворота команды Казахстана, но а 2 получили в рамку белорусы, победа которых хоть и порадовала тренерский штаб, но игра выявила и ошибки.