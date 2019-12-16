«Турнир набирает обороты». В Минске прошли соревнования по плаванию в рамках этапа Кубка Беларуси

Два предыдущих принял Гродно и Гомель. В 2019 году турнир собрал порядка 130 участников из 5 стран: помимо Беларуси это Россия, Литва, Латвия и Украина. Самому взрослому участнику соревнований – 78 лет, это пловец из Литвы.

Новости Беларуси. В Минске прошли соревнования по плаванию в категории «мастерс»: это третий, заключительный этап открытого Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Элла Селицкая, председатель белорусской федерации плавания:

Из года в год турнир набирает обороты. Мы больше чем уверены, что все вместе, сообща, с такими людьми, для которых спорт – не просто спорт, а это просто образ жизни, я думаю, что мы будем развивать это направление.

Беларусь, по мнению наших гостей, реализовала удивительный, уникальный проект, который соединяет всех, который заставляет людей еще больше любить плавание.

Победителем Кубка Беларуси в 2019 году у мужчин стал Сергей Алешкевич, а у женщин Наталья Водотыка.