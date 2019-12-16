Игроки молодёжной сборной Австрии о ЧМ по хоккею и об игре с белорусами: «Организовано всё на высоком уровне»

Новости Беларуси. Минск прощается с молодежным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная интрига соревнований разрешилась накануне. Единственная путевка в элиту мирового хоккея досталась команде Австрии. Участники турнира увозят из Беларуси яркие впечатления и сувениры. Корреспондент Оксана Семашко пообщалась с зарубежными гостями.

Оксана Семашко, корреспондент:

Из Минска за океан – только с положительными эмоциями. Молодежный чемпионат мира по хоккею завершен. Спортсмены охотно делятся своими впечатлениями с подписчиками в соцсетях. Селфи, сувениры и тату. Именно это сохранить в памяти решили молодые хоккеисты из Австрии. 15.12.19 – эти цифры накануне для каждого из них стали счастливыми. Это день их победы в молодежном чемпионате мира по хоккею. Их багаж в минском аэропорту – самый увесистый, но наиболее весомый – кубок победителя. Теперь можно и отдохнуть.

Валентин Плонер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:

Мы вышли в элитный дивизион вчера, и это была очень знаменательная победа. И, конечно, в моей жизни это большое яркое пятно, поэтому я решил запечатлеть это.

Пол Шмид, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:

Я хочу возвращаться в Беларусь. Здесь вообще организация на высоком уровне. И арена было классная. Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Пауль Хубер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:

Очень классный Минск, особенно центр города возле Немиги. Мы очень рады, что на арене было организовано все на высоком уровне. Команда Беларуси, конечно, сильная команда, потому что мы проиграли ей, но потом собрались и выиграли. И я думаю, что мы примерно на одном и том же уровне, но нам удалось просто вырвать победу. Горячие баталии на льду «Чижовка-Арены» разворачивались всю неделю. В числе тех, кто хотел победить, но проиграл, пять команд. Беларусь, Латвия и Дания, по оценкам экспертов, должны были стать лидерами турнира.

Калло Спаберг Олсен, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:

Очень хороший турнир. И Беларусь хорошая страна. Хотели попасть в топ-3, но, к сожалению, не удалось. Проиграли последнюю игру, не выполнили задачу, но что есть, то есть.

Понтус Финштад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:

Все очень понравилось: хороший лед, хороший турнир. Хотели попасть в топ-3, но не удалось, но мы рады и этому результату. В Беларуси очень хорошая команда. Хотели выиграть. Делали все возможное. Все, что могли.

Филлип Шульц, капитан молодежной сборной Дании по хоккею:

Хороший был чемпионат. Минск – приятный город. Первый раз в Беларуси. Нам очень понравилось. Много болельщиков. Хорошая организация. Было приятно здесь побыть. Мы знаем, что команда Беларуси довольно сильная. Мы знали об этом и до того, как приехали на турнир. Они занимали высокие позиции в рейтинге. Был трудный матч. И у них хорошие игроки индивидуальные, но они также умеют хорошо играть как команда. В целом, с ними было интересно играть.