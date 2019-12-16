Канадский защитник Джо Морроу пополнил ряды минского «Динамо»

Новости Беларуси. В хоккейном минском «Динамо» очередной новичок. Пополнил команду канадский защитник Джо Морроу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В его активе 173 матча в НХЛ.

В сильнейшей лиге мира хоккеист выступал за Бостон, Монреаль и Виннипег. На его счету 34 балла по системе гол+пас: 10 шайб +24 ассиста. Нынешний сезон североамериканец начинал в составе фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилс – Бингемптон», где также выступает наш Егор Шарангович.

Контракт с Морроу рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер.