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Канадский защитник Джо Морроу пополнил ряды минского «Динамо»

16 декабря 2019 19:41
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Новости Беларуси. В хоккейном минском «Динамо» очередной новичок. Пополнил команду канадский защитник Джо Морроу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В его активе 173 матча в НХЛ.

В сильнейшей лиге мира хоккеист выступал за Бостон, Монреаль и Виннипег. На его счету 34 балла по системе гол+пас: 10 шайб +24 ассиста. Нынешний сезон североамериканец начинал в составе фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилс – Бингемптон», где также выступает наш Егор Шарангович.

Контракт с Морроу рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер.

Канадский защитник Джо Морроу пополнил ряды минского «Динамо»-1

# Хоккей Беларуси # Джо Морроу # Фотофакт

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