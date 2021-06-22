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Шесть мячей за тайм. «Барановичи» крупно уступили БАТЭ в Кубке Беларуси по футболу

22 июня 2021 20:34
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Новости Беларуси. Розыгрыш Кубка Беларуси по футболу добрался до 1/16 финала. На этой стадии в борьбу вступили представители высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шесть мячей за тайм. «Барановичи» крупно уступили БАТЭ в Кубке Беларуси по футболу-1

Действующий обладатель трофея БАТЭ начал защиту титула с поединка против «Барановичей». Начало матча выдалось для борисовчан непростым – «желто-синие», выставившие на игру резервный состав, пропустили гол уже на первых минутах. Но во второй половине игроки БАТЭ собрались и отправили в чужие ворота целых шесть мячей, оформив тем самым выход в 1/8 финала.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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