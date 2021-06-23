Утверждён состав белорусской спортивной делегации на Олимпиаду в Токио

Новости Беларуси. 23 июня стало известно, что на заседании исполкома НОК утвержден состав белорусской спортивной делегации на Игры в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в список вошли 96 атлетов в 21 виде спорта. Впрочем, состав еще не окончательный и может быть расширен. Квалификация к главному старту четырехлетия продолжается.