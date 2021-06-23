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Утверждён состав белорусской спортивной делегации на Олимпиаду в Токио

23 июня 2021 12:16
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Новости Беларуси. 23 июня стало известно, что на заседании исполкома НОК утвержден состав белорусской спортивной делегации на Игры в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утверждён состав белорусской спортивной делегации на Олимпиаду в Токио-1

На данный момент в список вошли 96 атлетов в 21 виде спорта. Впрочем, состав еще не окончательный и может быть расширен. Квалификация к главному старту четырехлетия продолжается.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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