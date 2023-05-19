Трибунал вернул белорусам членство в Международном паралимпийском комитете. Комментарий Олега Шепеля

Трибунал Международного паралимпийского комитета вернул белорусам членство в международной семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На специальном заседании, которое состоялось в Дубае, доводы наших представителей были признаны более убедительными, нежели оппонентов.

Некоторыми подробностями знакового решения поделились 19 мая на специальной прессконференции. Само по себе возвращение членства не гарантирует участие в международных соревнованиях. Однако дает возможность контактировать c представителями европейских федераций. Более того, решение трибунала окончательное и обжалованию не подлежит.

Тем не менее руководство МПК не теряет надежды найти возможность вновь дисквалифицировать белорусов. На сентябрь намечена Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. Белорусы будут добиваться полного оправдания и снятия международного бана.