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Трибунал вернул белорусам членство в Международном паралимпийском комитете. Комментарий Олега Шепеля

19 мая 2023 12:04
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Трибунал Международного паралимпийского комитета вернул белорусам членство в международной семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На специальном заседании, которое состоялось в Дубае, доводы наших представителей были признаны более убедительными, нежели оппонентов.  

Некоторыми подробностями знакового решения поделились 19 мая на специальной прессконференции. Само по себе возвращение членства не гарантирует участие в международных соревнованиях. Однако дает возможность контактировать c представителями европейских федераций. Более того, решение трибунала окончательное и обжалованию не подлежит.  

Тем не менее руководство МПК не теряет надежды найти возможность вновь дисквалифицировать белорусов. На сентябрь намечена Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. Белорусы будут добиваться полного оправдания и снятия международного бана.  

Трибунал вернул белорусам членство в Международном паралимпийском комитете. Комментарий Олега Шепеля-1

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Мы в Бахрейне хотим поднять вопрос о дальнейшей судьбе не только Паралимпийского комитета Беларуси, но и о дальнейшей судьбе паралимпийского движения в целом. Как видим, в последнее время действительно есть большой раскол, непонимание Международного паралимпийского комитета. И то решение, которое принял трибунал, говорит о том, что мы на правильном пути, что действительно правда за нами, мы не нарушили ни закон Паралимпийского комитета, ни Конституцию, ни этические нормы, ни спортивные нормы, поэтому уверен, что будем участвовать в Паралимпийских играх.  

На данный момент уже прорабатывается возможность участия белорусских паралимпийцев на различных соревнованиях, проводимых под эгидой международных федераций.

# Паралимпийские игры # Олег Шепель # Фотофакт

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