Три медали, личный рекорд и лицензия на ОИ. Белорусские легкоатлеты удачно выступили на турнире в Чехии

Новости Беларуси. Три медали на троих, личный рекорд и олимпийская лицензия в Токио. Белорусские легкоатлеты произвели фурор в Чехии на международном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начало положила Ирина Жук.

Наша прыгунья с шестом появилась в секторе одной из последних. К тому моменту большинство соперниц уже растратили свои попытки. Белоруска же только начала с 4 метров 45 сантиметров.

Естественно, успешно. Далее были 4.55, 4.65. И уже в ранге чемпионки Жук пробовала обновить национальный рекорд. Увы, но 4.75 оказались неприступны. И тем не менее есть золото.