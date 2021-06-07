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Три медали, личный рекорд и лицензия на ОИ. Белорусские легкоатлеты удачно выступили на турнире в Чехии

07 июня 2021 21:06
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Новости Беларуси. Три медали на троих, личный рекорд и олимпийская лицензия в Токио. Белорусские легкоатлеты произвели фурор в Чехии на международном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начало положила Ирина Жук.

Три медали, личный рекорд и лицензия на ОИ. Белорусские легкоатлеты удачно выступили на турнире в Чехии-1

Наша прыгунья с шестом появилась в секторе одной из последних. К тому моменту большинство соперниц уже растратили свои попытки. Белоруска же только начала с 4 метров 45 сантиметров.

Три медали, личный рекорд и лицензия на ОИ. Белорусские легкоатлеты удачно выступили на турнире в Чехии-4

Естественно, успешно. Далее были 4.55, 4.65. И уже в ранге чемпионки Жук пробовала обновить национальный рекорд. Увы, но 4.75 оказались неприступны. И тем не менее есть золото.

Три медали, личный рекорд и лицензия на ОИ. Белорусские легкоатлеты удачно выступили на турнире в Чехии-7

Отлично проявил себя метатель копья Павел Мелешко. На четвертой попытке он отправил снаряд на отметку 85 метров 6 сантиметров. И это не только дальше остальных, но и личный рекорд, а также олимпийская лицензия. В этом же виде программы второй результат дня показал Алексей Котковец.

# Легкая атлетика # Ирина Жук # Павел Мелешко # Алексей Котковец # Фотофакт

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