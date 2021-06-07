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Сборная Беларуси по хоккею узнала своих соперников на следующем чемпионате мира

07 июня 2021 20:56
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Новости Беларуси. После завершения чемпионата мира по хоккею в Риге были сформированы группы на следующее планетарное первенство, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси попала в пул B.

Сборная Беларуси по хоккею узнала своих соперников на следующем чемпионате мира-1

Нашими оппонентами будут команды Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. Соревноваться будем на льду «Тампере-Арены».

Матчи турнира пройдут с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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