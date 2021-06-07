Сборная Беларуси по хоккею узнала своих соперников на следующем чемпионате мира

Новости Беларуси. После завершения чемпионата мира по хоккею в Риге были сформированы группы на следующее планетарное первенство, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси попала в пул B.
Новости Беларуси. После завершения чемпионата мира по хоккею в Риге были сформированы группы на следующее планетарное первенство, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси попала в пул B.
Нашими оппонентами будут команды Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. Соревноваться будем на льду «Тампере-Арены».
Матчи турнира пройдут с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.