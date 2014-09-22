На юношеских олимпийских играх в Нанкине белоруска Ирина Шиманович завоевала золото в парном разряде и серебряную медаль в одиночном

Новости Беларуси. Белорусская школа большого тенниса имеет свои традиции и свой стиль. На этот раз наша юная Ирина Шиманович заставила говорить весь мир о белорусах. На юношеских олимпийских играх в Нанкине девушка завоевала золото в парном разряде и серебряную медаль в одиночном. Этот результат не случайность, а промежуточный этап в спортивной карьере девушки. Продолжит тему Юлия Силипицкая, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Ежедневные, полуторачасовые тренировки на корте и дополнительный час ОФП, обычное дело для 12-летних теннисисток. Однако есть обстоятельства, которые могут внести коррективы в рутинную работу. К примеру, появление Ирины Шиманович. Присутствие игрока, уже котирующегося в мире, стало для девочек дополнительным и стимулом, и нагрузкой. Не каждый ведь день можно получить мастер-класс от настоящего профи. Поэтому основную тренировку продолжили спарринги со звездой.

Эмоции переполняли всех. Ирина уже привыкла к известности, но вот так трогательно и искренне её ещё никто не приветствовал. Мало кто знает, выбери Ирина в детстве занятие плаванием, Беларусь лишилась бы двух медалей в Нанкине.

Результат Иры в Китае – уже достижение. Но верится, лишь промежуточное и далеко не самое громкое. Теннисистка и сама понимает – непокоренных вершин множество.

После Нанкина Ирина выступала на юниорском Уимблдоне, где добралась до 1/4 финала и канадский турнир - последний детский старт. Теперь спортсменку ждёт взрослая жизнь. После короткого отдыха, в её планах выступление на столичном Кубке памяти Павлова, который пройдёт в Минске с 10-16 ноября , а также старт на дубайском турнире.