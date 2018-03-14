Третье золото Беларуси. Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр

Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
Сахоненко одержала победу в спринтерской лыжной гонке на 1,5 километра среди спортсменок с нарушением зрения. Второе место досталось Михалине Лысовой из России, а на третьей позиции – Оксана Шишкова из Украины.
Эта награда для Светланы Сахоненко является третьей на нынешней Паралимпиаде. Ранее 28-летняя спортсменка стала обладательницей золота в лыжной гонке и бронзы в биатлонном спринте.
Мама Светланы Сахоненко: Она мне всегда говорила, чтобы что-то получить, надо тренироваться (читать далее).