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Третье золото Беларуси. Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр

14 марта 2018 07:41
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Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Сахоненко одержала победу в спринтерской лыжной гонке на 1,5 километра среди спортсменок с нарушением зрения. Второе место досталось Михалине Лысовой из России, а на третьей позиции – Оксана Шишкова из Украины.

Эта награда для Светланы Сахоненко является третьей на нынешней Паралимпиаде. Ранее 28-летняя спортсменка стала обладательницей золота в лыжной гонке и бронзы в биатлонном спринте.

Мама Светланы Сахоненко: Она мне всегда говорила, чтобы что-то получить, надо тренироваться (читать далее).

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Светлана Сахоненко

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