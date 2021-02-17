Белорус провёл на льду более 16 минут. Шайба Шаранговича стала победной в матче НХЛ

В НХЛ состоялись пять матчей. Стоило «Нью-Джерси Девилз» выйти из карантина, как на голевые рельсы сразу же вернулся наш Егор Шарангович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой после двухнедельной паузы игре «дьяволы» гостили в Нью-Йорке у «Рейнджерс». После второго перерыва счет в поединке был равным – 2:2, но в середине финальной трети дело в свои руки взял белорусский форвард. Шарангович настолько удачно подставил клюшку под бросок Суббана, что не оставил никаких шансов голкиперу соперника. «Девилз» в итоге отпраздновали успех со счетом 5:2, а шайба Егора стала победной, как и его первый гол в лиге.