Тренер по американскому футболу Игорь Полоневич: Американский футбол - это мужская игра!

Еще несколько лет назад белорусы видели американский футбол только по телевизору. Но все меняется: интерес к американскому футболу и сегодня появляются команды по американскому футболу.

Игорь Полоневич, тренер по американскому футболу:

Насколько мне известно, команд именно по американскому футболу где-то около шести. Три из них - в Минске. Остальные команды - в Бресте, Гродно и Витебске. Есть несколько команд, которые занимаются бесконтактной версией, то есть играют в захват-футбол, и я думаю, что через годика два-три они тоже будут готовы играть.

Постучаться в двери команды по американскому футболу может в буквальном смысле слова любой желающий. Но нужно понимать: легко не будет! Тренировки проходят три раза в неделю в любую погоду. Брутальности командам придают и названия «медведи» и «варвары».

Игорь Полоневич, тренер по американскому футболу:

Ребята в нашей команде - в основном школьники или студенты первого, второго курса колледжей либо университетов. Они просто как любители, приезжают на тренировку после учебы либо после работы. И занимаются в свое удовольствие!

Кстати, по травмоопастности американский футбол занимает четвертое место в мире.

Игорь Полоневич, тренер по американскому футболу:

У нас не принято исценирование травм, не жаловаться на какие-то неудобства. Мы играем в любую погоду. Независимо от того, какая она: снег, дождь, град…

Игровые действия состоят из серии коротких по продолжительности отдельных схваток. За пределами которых мяч называют «мертвым» или «вне игры». Между схватками происходит замена игроков, которая позволяет тренеру отобрать наилучший состав команды для каждой конкретной ситуации. Во время схватки команда должна иметь на поле одиннадцать игроков. Игрокам назначается специфическая задача на каждый розыгрыш. Цель игры: набрать максимальное количество очков, занеся мяч в зачетную зону противника, или забить его в ворота в поле. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

Игорь Полоневич, тренер по американскому футболу:

Правила американского футбола занесены в Книгу Рекордов Гиннеса по своей сложности. Что касается игрового времени, то это час чистой игры. То есть где-то 50 минут. Четыре четверти по 15 минут. Между четвертями первой и второй, третьей и четвертой идет перерыв - 2 минуты. Там просто меняется сторона поля. Большой перерыв - 15 минут. В среднем игровое время может занимать от 2,5 до 3 часов.

Американский футбол развился впервые из ранних форм регби и соккера. Первая игра была сыграна 6 ноября 1869 года по правилам, напоминающим регби и футбол. В 1880 году Уолтер Кэмп (англ.) русск. (англ. Walter Camp), известный как «Отец американского футбола» (он был игроком, судьёй и спортивным комментатором) первым изменил неопределённые правила игры на конкретные: ввел снэп, снизил количество игроков до одиннадцати. Новые правила узаконили пас вперед, создание нейтральной зоны, и установили ширину поля.

Дмитрий Ковалев, игрок команды по американскому футболу:

Занимаюсь этом видом спорта где-то с 2011 года. Познакомился с тренером Игорем. Мне очень понравилось, что это именно сценическая игра, мужская. Это и привлекло. Чего я хочу добиться? Конечно, хочется выигрывать, но на данном этапе понимаю: главное - само развитие футбола как в Беларуси, так и самой команды.

Игорь Чимилев, игрок команды по американскому футболу:

Занимаюсь американским футболом не так давно, примерно около семи месяцев. Может, где-то уже полгода. Это командная игра, которая привлекает молодых людей. Мужская игра!