Закрытие ЧМ-2014 в Бразилии. La La La в исполнении Шакиры и всего 18 минут шоу. ФОТОФАКТ

Новости Бразилии. Главная интрига чемпионата мира по футболу разрешится 13 июля поздно вечером. За право называться чемпионами поспорят сборная Германии и сборная Аргентины. Эту встречу в шутку окрестили «дерби двух Пап». Папа Франциск – аргентинец, а его предшественник – Бенедикт 16-й – немец. Оба они не равнодушны к футболу.

Перед финалом мирового первенства выступит колумбийская певица Шакира. Она споет для футбольных болельщиков композицию La la la. Накануне Шакира призналась, что участие в торжественной церемонии для нее большая честь и напомнила, что чемпионат в прямом смысле подарил ей возлюбленного (Жерар Пике, защитник сборной Испании – бойфренд Шакиры и отец ее сына).

Шакира, певица:

Я очень взволнована тем, что буду петь La La La на церемонии закрытия чемпионата мира. Я очень люблю футбол по понятным причинам. И я прекрасно понимаю, что этот турнир значит для многих людей, включая меня. Я очень благодарна за возможность выступить на церемонии закрытия. Болельщики приняли эту песню так здорово, что я не могу уже дождаться того момента, когда исполню ее на стадионе.

В клипе на эту композицию снялись футболисты Лионель Месси, Неймар, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Радамель Фалькао, Хамес Родригес, Эрик Абидаль, сам Пике и их общий с Шакирой сын Милан.

Официальный гимн ЧМ-2014 Dar um Jeito (в переводе означает «Мы найдем дорогу») исполнят гитарист мексиканского происхождения Карлос Сантана, американский хип-хоп исполнитель Жан Вайклеф и известный бразильский певец Алешандре Пирес.

Кстати, ФИФА приготовила каждому любителю футбола по ту сторону экрана настоящий подарок. Финал ЧМ будет записываться на 360-градусную камеру, что позволит создать у телезрителей ощущение присутствия. Съемка будет производиться с помощью камеры Ultra HD OmniCam, разработанной учеными из института Фраунгофера в Берлине.

Никлас Эриксон, директор ФИФА по связям с телевещательными компаниями:

ФИФА всегда стремится использовать новые технологии, чтобы дать вещательным компаниям и футбольным болельщикам по всему миру наилучшие впечатления от просмотра игр. Институт Фраунгофера является мировым лидером в этой области, и мы рады возможности сотрудничать с ним по этому новаторскому проекту.

Церемония закрытия, по словам организаторов, будет краткой, но расскажет о многом. Действо займет не больше 20 минут.

Напомним, на целый месяц (с 12 июня по 13 июля) чемпионат мира по футболу в буквальном смысле захватил внимание зрителей всего мира.

Сразу 12 бразильских городов жили футболом. Белу-Оризонти, Бразилиа, Куяба, Куритиба, Форталеза, Порту-Алегри, Ресифи, Салвадор, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Последняя футбольная баталия этого чемпионата развернется именно в Рио.

Кстати, по количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии.

Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!