Автомобили, на которых ездят звезды футбола: Германия против Аргентины

ЧМ-2014 по футболу. Футбольные фанаты – самые приверженные поклонники своего вида спорта, среди всех других, говорят статисты. Боготворя любимцев, на них ровняются, им подражают.

Одни копируют стиль в одежде, стрижки, даже татуировки набивают как у футболистов. Другие, ездят отдыхать на те же острова или покупают такие же, как у футбольных звезд, автомобили.

13 июля в 22.00 по белорусскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро сборные Германии и Аргентины выяснят, кто же станет чемпионом мира по футболу-2014!

В преддверии финального матча ctv.by решил поинтересоваться, на каких автомобилях ездят вероятные чемпионы!

Сборная Германии

Одна из самых популярных автомобильных марок среди футболистов сборной Германии - Audi. Случайно ли? Отнюдь. Большинство спортсменов бундестим за рамками мирового первенства играют в мюнхенской «Баварии», официальным спонсором которой уже более 10 лет выступает именно эта компания.

Вторая по популярности марка автомобилей среди футболистов национальной сборной Германии - Mercedes. Совпадение или нет, но часть команды, предпочитающая эту марку, в обычной жизни играет за лондонский «Арсенал».

Хотя, в любом правиле есть исключения - есть в гаражах немецких футболистов авто и других мировых автопроизводителей. Но обо всех и всем - по порядку!

Бастиан Швайнштайгер - полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

У футболиста два автомобиля: Audi Q7 4.2 TDI - серьезный кроссовер со спортивным турбодизельным мотором в 340 л.с. и «модный» Audi R8 Spyder - спортивный кабриолет мощностью в 525 л.с., который с места разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды.

К слову, Бастиан большой любитель скорости - его нередко можно встретить в боксах команды «Формулы-1» Mercedes AMG Petronas, где он присутствует в качестве гостя.

Томас Мюллер - атакующий полузащитник, форвард «Баварии» и сборной Германии.

Томас вообще-то любит лошадей,… но немецкие автобаны рассекает на кроссовере премиум-класса Audi SQ5 TDI с 313-сильным мотором. Салон отделан кожей и ценными породами дерева.

Филипп Лам - защитник, капитан «Баварии» и сборной Германии.

Спортивный универсал, приглянувшийся Ламу, Audi S6 Avant мощностью 420 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, но его скорость ограничена до 250 км/ч. Модель объединяет в себе все качества полноценного семейного автомобиля наряду с преимуществами спорт-кара.

Мануэль Нойер - вратарь-защитник «Баварии» и сборной Германии.

Мануэль не сильно оригинален в своем выборе. Audi RS 6 Avant - почти такой же спортивный универсал, как у Лама, только на 140 л.с. мощнее - 560 л.с! Этот красавец с кожаным тисненым салоном до 100 км/ч разгоняется за 3,9 секунды.

Жером Боатенг - защитник «Баварии» и сборной Германии.

Боатенг обзавелся сразу Audi RS 5 и Mercedes CLK 63 AMG Black Series. И если первая, как говорит футболист «выбрала его», то на вторую Жером положил глаз сам - возвращения хозяина с мундиаля дожидаются 548 «лошадей».

Тони Кроос – полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

24-летний Тони выбрал вполне типичный для своего возраста автомобиль спортивной линейки - Audi S6, комфортабельный седан E-класса мощностью 420 л.с., разгоняющийся до 250 км/ч.

Лукас Подольски и Пьер Меретезакер - нападающий и защитник лондонского клуба «Арсенал» и сборной Германии.

Товарищи по цеху ездят на автомобилях одной марки - Mercedes-Benz S- и R-Class. Автомобиль у каждого свой, но поговаривают, иногда футболисты подвозят друг друга на работу!

Месут Озил - атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Германии

В отличие от многих своих партнеров по команде, полузащитник сборной Месут Озил предпочитает эффектные итальянские спорткары. На улицах Мадрида, где сейчас живет футболист, можно встретить его черный Ferrari 458 Italia Black Carbon Edition. Приблизительная стоимость такого эксклюзивного авто составляет 220 тысяч долларов.

Сборная Аргентины

Аргентинские футболисты также во многом «привязаны» к автомобилям производства спонсоров клубов, за которые они выступают (например, все та же Audi – спонсор испанских «Барселоны» и «Реала»). Но в то же время, южноамериканский менталитет требует своего – скорости, яркости и экспрессивности! Поэтому в автомобильном ряду «альбиселесты» можно встретить Maseratti, Ferrari и Lamborghini!

Лионель Месси – нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины, капитан национальной команды.

Лионель в разное время рекламировал такие бренды, как Adidas, Storkman, A-Style, Mirage, el Banco Sabadell, YPF, MasterCard, Garbaino, Xbox, McDonald’s, Danone, Pepsi, Movistar. Странно, что среди них нет ни одного автомобильного, ведь Месси большой любитель четырехколесных!

А в плотном дорожном трафике Барселоны аргентинский полузащитник в последнее время лавирует на изысканном белоснежном Maserati Gran Turismo MC Stradale с двигателем V8 под капотом, выдающим 460 лошадиных сил. Самая простая версия этой модели в Европе стоит около 147 тысяч евро.

Этим железным конем Месси не ограничился. В его личном автопарке есть подарок от спонсора «Барселоны» Audi Q7, агрессивный Dodge Charger SRT8, спортивный суперекар Ferrari F430 Spider, Lexus IS F 2014 года и раритетный Austin Mini1960-х годов выпуска.

Серхио Агуэро – нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.

Лучший друг Лионеля Мессии – Серхио Агуэро – автомобили не коллекционирует и его скромный список, по сравнению с Лео, состоит всего лишь из одного, но нескромного автомобиля – гиперкара Lamborghini Murcielago черного цвета мощностью 640 л. с. Этот малыш разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Предельная скорость - 340 км/ч.

Хавьер Маскерано и Анхель Ди Мария – защитник испанской «Барселоны» и полузащитник мадридского «Реала», футболисты сборной Аргентины.

Семейным людям – семейный автомобиль! Семиместный кроссовер Audi Q7 отлично подходит для поездок большими компаниями! У Ди Марии и его супруги Хорхелины есть годовалая дочурка Миа, а у Маскерано и Фернанды - две постарше - Лола и Альма.

К слову, владельцем такого же кроссовера стали в свое время нападающий Гонсало Игуаин (ныне представитель итальянского клуб «Наполи») и вышеупомянутый Лионель Месси.