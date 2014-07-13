1:0. Германия обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по футболу-2014! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «ГЕРМАНИЯ-АРГЕНТИНА» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

31 день чемпионата мира позади. Наступил матч, ради которого всё это, собственно, и затевалось – финал.

Месяц назад на Кубок мира претендовали 32 команды. Теперь их осталось лишь две - Германия и Аргентина.

Уже через считанные часы мы узнаем, какая команда завоюет право называться сильнейшей на планете на следующие 4 года.

Состав сборной Германии: Нойер-Лам-Ж.Боатенг-Хуммельс-Хёведес-Швайнштайгер-Т.Мюллер-Хедира-Кроос-Ёзил-Клозе.

Состав сборной Аргентины: Ромеро-Сабалета-Демикелис-Гарай-Рохо-Билья-Маскерано-Энсо Перес-Месси-Лавесси-Игуаин.

Матч на Маракане стартовал!

Итальянец Никола Риццоли судит сегодняшнюю встречу.

Боатенг неудачно вынес мяч, Игуаин подхватил его, ворвался в штрафную и опасно бил в дальний угол!

Месси включил пятую передачу и промчался по правому флангу как болид Формулы 1. Но вот отдать хороший пас не получилось.

У «альбиселесте» очень активно идёт атакующая игра через правый фланг. Сколько уже опасных пасов оттуда прошло!

Вместо Хедиры на поле у сборной Германии сегодня играет Кристоф Крамер.

Так что снова небольшая путаница со стартовым составом, как и вчера со Снайдером у Голландии.

Хедира, как и Снайдер накануне, травмировался на предматчевой разминке.

Игуаин! Выбегал один на один после странного паса назад в исполнении кого-то из немцев. Но удар пришёлся мимо створа.

Более половины первого тайма позади, игра довольно симпатичная. Не сказать что зрелищная, но зрелищных финалов и не бывает.

По крайней мере, на подобных турнирах не бывает. В Лиге чемпионов случались захватывающие финальные матчи.

Жёлтая карточка Швайнштайгеру, срубившему Лавесси.

Игуаин вонзил мяч в немецкую сетку после паса Лавесси справа, но боковой судья прервал его бурную радость поднятым флажком.

Андреа Шюррле меняет Крамера, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Такой вот Крамер: неожиданно попал в стартовый состав, и столь же неожиданно покинул поле в этом финале.

Горчичник Хёведесу за грубость в отношении Пабло Сабалеты.

Быстрая атака Бундестим завершается ударом Шюррле с 15-ти метров! Ромеро справился с ударом в ближний угол.

Снова угроза немецким воротам с правого фланга атаки «альбиселесте»! Месси ворвался в штрафную и уже готов был забивать.

...но немецкие защитники вовремя остановили проход Лео.

Мюллер стянул на себя всех аргентинских защитников, отдал пас на свободного Хедиру, тот пробил, но прямо в руки Ромеро.

Снова Мюллер! Пробежался по правому флангу, вырезал хороший навес на Клозе, но тот не дотянулся до мяча.

Штанга! Хёведес бил головой после навеса с углового, и проверил на прочность стойку ворот!

Звучит свисток. Первый тайм пролетел как одно мгновение! Очень неплохим и упорным он получился.

Южноамериканцы решили провести в перерыве замену. Вместо Эзекиля Лавесси в игру вступил Серхио Агуэро.

Начался второй тайм решающей битвы!

Месси получил пас из глубины, приблизился к штрафной и прицельно ударил в дальний угол! Не хватило сантиметров!!!

Нойер в своих лучших традициях побежал к краю штрафной площади, чтобы выбить мяч кулаком из-под носа Игуаина.

Клозе пробил головой после передачи с фланга, мяч транзитом через газон оказался в руках Ромеро.

Маскерано не церемонился с Мирославом Клозе, не по-джентльменски срубив его. Риццоли оценил это жёлтой карточкой.

И тут же ещё один горчичник для Аргентины! Агуэро предупреждён за грубость против Швайнштайгера.

Чем ближе к финальному свистку, тем меньше в матче собственно футбола и больше грубости и жёсткой борьбы.

Месси сместился в центр справа и закручивал в дальний угол - немного прицел подкачал.

Южноамериканцы проводят вторую замену - Родриго Паласио меняет достаточно активного сегодня Игуаина.

Тони Кроос зарядил низом от границы штрафной после классного паса с фланга! Но снова мимо створа прокатился мяч.

Энсо Перес, смахивая пот со лба, отправляется отдыхать. Фернандо Гаго призван освежить линию полузащиты.

Йоахим Лёв снимает с игры Клозе, впуская в неё Марио Гётце. Видимо, команды уже готовятся к овертайму и серии пенальти.

Три минуты компенсировал Никола Риццоли.

Всё, основное время подошло к концу! На третьем чемпионате мира подряд в финале нас ждёт овертайм!

Отсчёт дополнительного получаса пошёл!

И сразу момент у немцев! Ромеро отразил блестящий удар Шюррле с 5 метров!

Паласио вырывался один на один с Нойером!!! К счастью для немцев, нанести прицельный удар не удалось.

Паласио вырывался один на один с Нойером!!! К счастью для немцев, попытка перебросить мяч через голкипера не удалась.

Длительное затишье наступило в игре.

15 из 30-ти дополнительных минут подошли к концу.

Команды поменялись воротами и готовы показать нам последние 15 минут футбола на этом чемпионате.

ГОООООООООООЛ!!!!!!!! ГЁТЦЕ!!!!!!! ГЕРМАНИЯ ВПЕРЕДИ!!!!!

Месут Озил покидает газон, его заменил Мертезакер.

2 минуты добавлено ко второму экстра-тайму.

Право на очень опасный штрафной получают аргентинцы на последних секундах! Наверняка Месси будет его исполнять.

Месси ударил ооочень неточно...похоже, последний шанс аргентинцами упущен

ВСЁЁЁ! ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!! ГЕРМАНИЯ - ЧЕМПИОН МИРА 2014 ГОДА!!!

Впервые с 1990 года игроки Бундестим поднимут Кубок мира над головой! Теперь они 4-кратные триумфаторы мировых первенств!

Английский футболист Гари Линекер в своё время произнёс фразу «в футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы».

Сегодня она актуальна как никогда!

Поздравляем всех белорусских фанатом сборной Германии с этим выдающимся успехом!