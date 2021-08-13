Футбол. Восемь сильнейших команд узнали своих соперников в 1/4 финала Кубка Беларуси

Формат дуэлей 1/4 традиционный. Вначале играешь дома, затем на выезде. В следующую стадию проходит лучший коллектив. Следует отметить, что розыгрыш почетного трофея возобновится уже в 2022 году. Пока точные сроки не определены. Ожидается, что это будет весна.