Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в четвертьфинале турнира в Монреале

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в полуфинал крупного теннисного турнира категории WTA-1000 в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в 1/4 в двух партиях сломила сопротивление другой нашей спортсменки – Виктории Азаренко.

До этого турнирные пути оппоненток пересекались трижды. Две победы были на стороне Соболенко. В 2019-м на US Open она победила 3:6, 6:3, 6:4. Годом позже там же, в Америке, Азаренко взяла реванш – 6:1, 6:3. И, наконец, в финальном противостоянии в Остраве в 2020-м вновь первенствовала Арина – 6:2, 6:2.