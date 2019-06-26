Прямой эфир

Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»

26 июня 2019 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шестой день континентального первенства уже принёс нашей сборной две медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 26 июня разыгрывается 16 комплектов наград. Треть из них – под Заславлем.   

Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»-1

Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»-3

Наши байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали золото. Как признался тренер сборной, видя секунды девушек на тренировках, не верил глазам.   

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

После церемонии награждения мы смогли пообщаться и с нашими чемпионками, и с их тренером.   

Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»-6

Геннадий Галицкий, тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:
Девочкам перед стартом я сегодня напомнил об Олимпиаде в Лондоне, когда мы выиграли финал B. С тех пор прошло долгих 8 лет, когда мы поднимались наверх, и вот наконец мы пришли к этой победе. Это первая победа у нас над венгерским экипажем за это долгое время, что мы работаем вместе, это вдвойне приятно. Тем более мы работаем дома, на Европейских играх, поэтому эмоции нас переполняют, мы счастливы.   

Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

# Европейские игры # Геннадий Галицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»
26 июня 2019 11:19

Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»
26 июня 2019 10:51

Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Литвинчук и Худенко выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем об успехах белорусов на гребном канале
26 июня 2019 07:32

Литвинчук и Худенко выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем об успехах белорусов на гребном канале