Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»

Геннадий Галицкий, тренер женской сборной Беларуси по гребле на байдарках:

Девочкам перед стартом я сегодня напомнил об Олимпиаде в Лондоне, когда мы выиграли финал B. С тех пор прошло долгих 8 лет, когда мы поднимались наверх, и вот наконец мы пришли к этой победе. Это первая победа у нас над венгерским экипажем за это долгое время, что мы работаем вместе, это вдвойне приятно. Тем более мы работаем дома, на Европейских играх, поэтому эмоции нас переполняют, мы счастливы.

Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»