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Литвинчук и Худенко выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем об успехах белорусов на гребном канале

26 июня 2019 07:32
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Новости Беларуси. Все медальные надежды белорусских болельщиков 26 июня связаны с турниром по гребле на байдарках и каноэ. Наши спортсмены – одни из главных фаворитов. На гребном канале в Заславле разыгрывается 5 медальных комплектов. 

Литвинчук и Худенко выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем об успехах белорусов на гребном канале-1

Ирина Петыш, корреспондент СТВ:
Мы уже встретили новую медаль. В копилку белорусской сборной в рамках II Европейских игр уже с 10.00 на гребном канале в Заславле разыгрывают медали. 26 июня – это гребля на байдарках и каноэ. Разыгрывают 5 комплектов наград, 2 из них уже разыграли. Первыми на финальные заезды вышли байдарочники с дистанцией 1000 метров, у мужчин нас представлял Олег Юреня. Он стал бронзовым призером.   

Белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в гребле на байдарках на дистанции в 500 метров.   

Подробности – в  видеоматериале

# Европейские игры # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Олег Юреня # Ирина Петыш # Фотофакт

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