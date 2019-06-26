Литвинчук и Худенко выиграли золото II Европейских игр. Рассказываем об успехах белорусов на гребном канале

Новости Беларуси. Все медальные надежды белорусских болельщиков 26 июня связаны с турниром по гребле на байдарках и каноэ. Наши спортсмены – одни из главных фаворитов. На гребном канале в Заславле разыгрывается 5 медальных комплектов.

Ирина Петыш, корреспондент СТВ:

Мы уже встретили новую медаль. В копилку белорусской сборной в рамках II Европейских игр уже с 10.00 на гребном канале в Заславле разыгрывают медали. 26 июня – это гребля на байдарках и каноэ. Разыгрывают 5 комплектов наград, 2 из них уже разыграли. Первыми на финальные заезды вышли байдарочники с дистанцией 1000 метров, у мужчин нас представлял Олег Юреня. Он стал бронзовым призером.

Белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко победили в гребле на байдарках на дистанции в 500 метров.