Ольга Худенко о золоте II Европейских игр: «Моя напарница начала за 100 метров кричать»

Новости Беларуси. На гребном канале в Заславле уже разыграны медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 июня байдарочники и каноисты сражались за 5 комплектов наград. Самая счастливая новость – золото у наших байдарочниц Марины Литвинчук и Ольги Худенко.



Тренер Литвинчук и Худенко о золоте на Европейских играх: «Наконец мы пришли к этой победе»

Наши девушки при невероятной поддержке трибун дома выиграли очень уверенно. Ещё до финиша Ольга Худенко позволила себе засмеяться – таким большим было преимущество нашего экипажа. Конечно, такого результата мы все очень ждали.