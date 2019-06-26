Байдарочник Олег Юреня о бронзе: «Втройне приятно завоевывать медали дома»

На дистанции 1000 метров белорус стал третьим. Кроме того, он 26 июня первым из белорусской сборной вступил в борьбу за медали и этим успехом задал хороший тон. Олег поделился своими впечатлениями от старта.

Олег Юреня, бронзовый призер II Европейских игр по гребле на байдарках:

После заезда я сам был счастлив, что у меня есть медаль, бронзовая медаль. И то, что я завоевал ее дома для своих родных, для трибун, для всех болельщиков, мне втройне приятно завоевывать медали дома, хотя вдвойне ответственней. Но, стоя на пьедестале, чувствуешь – недоработал где-то. Есть остаточек, когда ты смотришь, что чей-то гимн играет, а не белорусский.

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