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Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве

23 октября 2020 20:49
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс на стадии 1/4 турнира WTA в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве-1

Первый сет бельгийка начало ударно и вела в два гейма, однако белоруска сумела собраться и закончила партию в свою пользу – 6:4. Упущенный сет, видимо, выбил Мертенс из колеи, и во второй партии на корте была только Азаренко – 6:1.

Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве-4

Отметим, Виктория дважды в матче взяла пять геймов подряд. Таким образом, наша соотечественница вышла в третий полуфинал в сезоне. Два предыдущих, к слову, выиграла.

24 октября соперницей Азаренко по матчу 1/2 будет 23-й номер мирового рейтинга гречанка Мария Саккари.

# Теннис # Виктория Азаренко # Элис Мертенс # Мария Саккари # Фотофакт

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