Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве

Первый сет бельгийка начало ударно и вела в два гейма, однако белоруска сумела собраться и закончила партию в свою пользу – 6:4. Упущенный сет, видимо, выбил Мертенс из колеи, и во второй партии на корте была только Азаренко – 6:1.