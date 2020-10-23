Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Остраве

Новости Беларуси. Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс на стадии 1/4 турнира WTA в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Виктория Азаренко обыграла Элис Мертенс на стадии 1/4 турнира WTA в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый сет бельгийка начало ударно и вела в два гейма, однако белоруска сумела собраться и закончила партию в свою пользу – 6:4. Упущенный сет, видимо, выбил Мертенс из колеи, и во второй партии на корте была только Азаренко – 6:1.
Отметим, Виктория дважды в матче взяла пять геймов подряд. Таким образом, наша соотечественница вышла в третий полуфинал в сезоне. Два предыдущих, к слову, выиграла.
24 октября соперницей Азаренко по матчу 1/2 будет 23-й номер мирового рейтинга гречанка Мария Саккари.