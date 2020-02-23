«Очень хорошие метры для зимы». Белорусы поставили на Кубке страны по длинным метаниям-2020 три рекорда

Новости Беларуси. На неделе в Минске легкоатлеты разыгрывали медали Кубка Беларуси по длинным метаниям. Турнир дал старт всему олимпийскому сезону, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Татьяна Холодович в метании копья показала лучший результат сезона в мире, а Алексей Котковец установил новый рекорд Беларуси среди молодежи. Ирина Петыш продолжит тему.

На протяжении двух дней 220 легкоатлетов страны сражались за победу в Кубке Беларуси. Четыре возрастные категории, три метательные дисциплины: копье, диск и молот. Для наших метателей этот старт – проба пера в календарном 2020-м.

Многие начали с рекордов. Например, метатель копья Алексей Котковец в четвертый раз переписал молодежный рекорд страны. На этот раз атлет отправил копье на отметку 82 метра 84 сантиметра.

Алексей Котковец, победитель Кубка Беларуси по длинным метаниям (копье, молодежь):

То, что планировал, в особенности в продвижении, не все получилось. А так вполне доволен. Для зимы результат 82 метра – очень прилично, в том числе для молодежи. Будем дорабатывать, прибавлять – лето-то скоро!

В списке участниц метания копья у взрослых значилась Татьяна Холодович, а значит, интрига даже не успела завязаться. Тем не менее, в секторе приятные сюрпризы случились. В своем первом старте в 2020-м Татьяна метнула копье на 67 метров и 17 сантиметров.

До повторения личного рекорда не хватило лишь 30 сантиметров. Но для первой строчки мирового рейтинга этого уже достаточно. «Приятно удивлена, потому что не готовилась к этим соревнованиям». Холодович о победе на Кубке Беларуси по длинным метаниям Еще одна белорусская метательница, но уже молота, тоже возглавила мировой рейтинг. Анна Малыщик на Кубке Беларуси отправила снаряд на 75 метров 45 сантиметров.

Анна Малыщик, победительница Кубка Беларуси по длинным метаниям (молот, взрослые):

Выступлением, естественно, довольна. Очень хорошие метры для зимы показаны, хорошее движение, именно техническое исполнение бросков. Я считаю, сегодня, можно сказать, одни из лучших моих соревнований, наверное, именно по техническому движению.

И Анна Малыщик, и Татьяна Холодович пропускают зимний сезон: вся подготовка направлена на Олимпиаду. Сейчас у наших метателей три лицензии: кроме Холодович и Малыщик в Токио поедет молотобоец Глеб Дударев.

Кстати, о молотобойцах. На Кубке Беларуси у этих спортсменов в категории «взрослые» развернулась настоящая интригующая борьба.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

У метания молота у мужчин самая конкурентоспособная аура, атмосфера, о которой мы можем только мечтать. То есть человек 7-8 сегодня претендуют на три олимпийские лицензии. Поверьте, это очень важно. Мне как молотобойцу приятно говорить об этом.

Победителем Кубка Беларуси среди молотобойцев в категории взрослые стал 22-летний Александр Шиманович. Победу ему принес результат в заключительной попытке: 75 метров и 7 сантиметров.