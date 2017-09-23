Новости Беларуси. В здоровом коллективе – здоровый дух! Традиционная спартакиада работников районных администраций Минска и Мингорисполкома проходит сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственности здесь, не меньше, чем во время службы, а вот волнения гораздо больше. Сотрудники на два дня сменили привычный вид деятельности, чтобы определить лучшего в спортивных дисциплинах.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполительного комитета:

И здесь, в этом прекрасном месте, мы проводим спартакиаду для того, чтобы объединить структурные подразделения. Для того, чтобы более, так сказать, качественно выполняли доведённые до нас задачи.

Александр Крепак, заместитель председателя Минского городского исполительного комитета:

Мероприятия такого плана в первую очередь дают и показывают о том, что сегодня те люди, которые находятся в управлении городом, ведут здоровый образ жизни.

Елена Коско:

Такое мероприятие даёт сплочённость команды. Допустим, наша команда, она ещё более стала дружнее, более мы стали могущие, мы стали сильнее.