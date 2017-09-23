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Традиционная спартакиада работников районных администраций Минска и Мингорисполкома проходит сегодня

23 сентября 2017 14:11
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Новости Беларуси. В здоровом коллективе – здоровый дух! Традиционная спартакиада работников районных администраций Минска и Мингорисполкома проходит сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционная спартакиада работников районных администраций Минска и Мингорисполкома проходит сегодня-1

Ответственности здесь, не меньше, чем во время службы, а вот волнения гораздо больше. Сотрудники на два дня сменили привычный вид деятельности, чтобы определить лучшего в спортивных дисциплинах.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполительного комитета: 
И здесь, в этом прекрасном месте, мы проводим спартакиаду для того, чтобы объединить структурные подразделения. Для того, чтобы более, так сказать, качественно выполняли доведённые до нас задачи.

Традиционная спартакиада работников районных администраций Минска и Мингорисполкома проходит сегодня-4

Александр Крепак, заместитель председателя Минского городского исполительного комитета:
Мероприятия такого плана в первую очередь дают и показывают о том, что сегодня те люди, которые находятся в управлении городом, ведут здоровый образ жизни.

Елена Коско:
Такое мероприятие даёт сплочённость команды. Допустим, наша команда, она ещё более стала дружнее, более мы стали могущие, мы стали сильнее.

Традиционная спартакиада работников районных администраций Минска и Мингорисполкома проходит сегодня-7

Сегодня настал черёд выявить сильнейших в парковом волейболе, настольном теннисе, дартсе, шашках и стрельбе. А завтра подведут итоги и торжествеенно наградят победителей и призёров. Все соревнования проходят на территории спортивного комплекса «Зеленый бор».

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Андрей Шорец # Александр Крепак # Елена Коско

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