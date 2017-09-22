Хоккейная Экстралига: результаты матчей за 21 сентября

Новости Беларуси. В 6 белорусских городах 21 сентября проходили сражения хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минская «Юность» принимала «Гомель» и добилась убедительной победы – 4:1. Причем сразу 3 шайбы в составе минчан забросил Константин Захаров.

В Солигорске «Шахтер» не оставил шансов жлобинскому «Металлургу» – 5:0. Но самый разгромный результат был зафиксирован в Витебске, где одноименный клуб получил в свою рамку 13 шайб от «Динамо-Молодечно». Также выездных викторий накануне добились «Неман», «Беларусь (U-20)» и «Лида».