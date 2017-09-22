Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо» уступили казахстанскому «Барысу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:1

22 сентября 2017 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» отправились в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 сентября десант «зубров» сделал остановку в столице Казахстана – Астане – где скрестил клюшки с местным «Барысом». Первый и второй периоды голов в себя не вместили, зато в третьем шайб было хоть отбавляй. К сожалению, большая часть из них влетела в динамовские ворота. Сперва отличился Мэтт Фрэттин, следом – Константин Пушкарев, за ним – Владимир Маркелов. За 3 с небольшим минуты до сирены Джастин Фонтэйн размочил хозяйского голкипера, но шансов спасти игру было крайне мало. Тем более что под конец уже упомянутый Пушкарев поразил пустые ворота минчан и установил окончательный счет – 4:1 в пользу «Барыса».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК
21 сентября 2017 18:16

Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК

«Я его воткнул головою в ковёр» и «Когда уходят, обязательно поцелуют»: Александр Медведь о карьере и любимых внучках
21 сентября 2017 17:30

«Я его воткнул головою в ковёр» и «Когда уходят, обязательно поцелуют»: Александр Медведь о карьере и любимых внучках

УЕФА назвал места проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году
21 сентября 2017 15:01

УЕФА назвал места проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году