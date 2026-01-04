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Топ-300 к концу года – Дарья Хомутянская о перспективах в мировом теннисе

04 января 2026 18:25
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Белорусская теннисистка Дарья Хомутянская в конце прошлого года стала чемпионкой пяти турниров подряд под эгидой ITF. Как закономерный итог – значительное продвижение в генеральной классификации. 

Об амбициях, целях и перспективах девушка рассказала программе «Спорттаймер».

Топ-300 к концу года – Дарья Хомутянская о перспективах в мировом теннисе-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Вот в этом году получился феерический сезон. Ты мне когда-то сказала, что 50 %, даже больше, это работа тренера. Я правильно понимаю, относительно прошлого года у тебя появился новый тренер?

Дарья Хомутянская, победительница теннисных турниров ITF:
Да, Жирмонт Дмитрий Васильевич. Все дело в слаженной работе и в нашем отношении к этой работе. И в отношении тренера ко мне. Потому что тренер так вселил в меня уверенность, что я могу, и я тоже подумала, что да, наверное, могу. И вот доказала.

Юлия Силипицкая:
Так в чем все-таки успех? Вот в чем такой прорыв получился?

Дарья Хомутянская:
Думаю, что успех еще в том, что я поняла, что могу. Наверное, была не так уверена в себе. Голова немножко перестроилась, все перестроилось. Почувствовала уверенность, и все.

Подробнее в видео.

# Теннис

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