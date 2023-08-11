Прямой эфир

Белоруска завоевала золото на турнире по боксу II Игр стран СНГ

11 августа 2023 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня в Орше проходили финальные поединки боксерского турнира. За золото боролись девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска завоевала золото на турнире по боксу II Игр стран СНГ-1

Белорусские поклонники этого вида спорта с нетерпением ожидали победного поединка. Однако в первых трех финалах наши спортсменки Ксения Махахей, Алина Кордюшова и Анна Середа уступили и стали обладательницами серебряных наград. А вот четвертый финал оказался золотым. В весовой категории до 66 килограммов Мария Пилипенко одолела россиянку Еву Никитину и стала чемпионкой II Игр стран СНГ.

Белоруска завоевала золото на турнире по боксу II Игр стран СНГ-4

Мария Пилипенко, чемпионка II Игр стран СНГ:
Выезжаешь на международный турнир, неважно, что это соревнования, выходишь бороться за свою страну. Побеждаешь, становишься на первое место. Наверное, было труднее тренироваться, чем 20 минут работать. Стиснув зубы, идти вперед.

В еще одном финальном поединке в супертяжелой весовой категории свыше 81 килограмма белоруска Дарья Сильченко потерпела поражение от россиянки Ангелины Симаковой и стала серебряным призером турнира.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это будет зрелищно. В Гродно проходит турнир по хоккею на траве
11 августа 2023 18:47

Это будет зрелищно. В Гродно проходит турнир по хоккею на траве

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ
11 августа 2023 14:36

Есть медаль! Стали известны имена чемпионов по современному пятиборью на II Играх стран СНГ

Белорусские пятиборцы вступили в борьбу за медали II Игр стран СНГ
11 августа 2023 11:17

Белорусские пятиборцы вступили в борьбу за медали II Игр стран СНГ