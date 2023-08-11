Это будет зрелищно. В Гродно проходит турнир по хоккею на траве

Новости Беларуси. Мужские и женские команды из шести стран поборются за медали в Гродно. В рамках II Игр стран СНГ прошло открытие соревнований по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальные команды конкурируют в формате 5 на 5. Сборные сыграют по круговой системе, затем сильнейшие встретятся в финале. Это точно будет зрелищно. Спортивный объект к играм обновили, новый и спортинвентарь. Львиную долю подготовки взял на себя Белкоопсоюз, который уже на протяжении многих лет является партнером развития хоккея на траве в Беларуси.

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза: Наша команда сильна. Безусловно, будем болеть, переживать за ее успехи. Но и кроме, наверное, развития данного вида спорта, Белкоопсоюз также участвует и в обеспечении досуга либо пребывания наших зрителей. Сегодня организована и на данной площадке, и на других площадках наша выездная торговля, чтобы и наши гости, и наши жители могли еще раз попробовать, купить нашу хорошую белорусскую продукцию.

Валерий Иванов, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации хоккея на траве: Достаточно на высоком уровне подготовлены были все территории – там, где проходили все виды спорта. Их более 20 видов. В том числе здесь, в Гродно.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Гродненская женская команда «Ритм» – это, наверное, самый титулованный игровой клуб Республики Беларусь, слава о котором распространяется далеко за пределами нашей страны. Поэтому болельщики любят этот вид спорта, они разбираются в этом виде спорта. Я уверен, они находятся в предвкушении о том, что эти дни подарят им очень много ярких эмоций и красивую зрелищную игру.

Соревнования по хоккею на траве продлятся до 13 августа. Вход на матчи свободный.

*На правах рекламы.