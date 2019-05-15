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Тестовый турнир по пулевой стрельбе проходит в Минске накануне II Европейских игр

15 мая 2019 12:35
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Новости Беларуси. Генеральную репетицию перед II Европейскими играми проводят в белорусской столице представители пулевой стрельбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тестовый турнир по пулевой стрельбе проходит в Минске накануне II Европейских игр -1

География участников не самая широкая, но, тем не менее, несколько ярких персонажей на соревнованиях есть. В том числе и действующий чемпион мира поляк Томаш Бартник. Он уже показал себя на минском старте, взяв серебро в стрельбе из пневматической винтовки. А вот победу в этом виде праздновал белорус Илья Чергейко.

Участники состязаний за четыре соревновательных дня разыграют медали в 13 упражнениях. Состязания проходят почти нон-стоп, что позволяет организаторам проверить все технические нюансы. А сборная тем временем проверяет свою готовность.

«К костюму еще привыкаю». Представители пулевой стрельбы готовятся ко II Европейским играм

Тестовый турнир по пулевой стрельбе проходит в Минске накануне II Европейских игр -4

Тестовый турнир по пулевой стрельбе проходит в Минске накануне II Европейских игр -6

# Европейские игры # Фотофакт

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