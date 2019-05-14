«К костюму еще привыкаю». Представители пулевой стрельбы готовятся ко II Европейским играм

Тестовый турнир перед мультифорумом проходит в тире имени Тимошенко, обновленный комплекс во всей красе могут оценить представители белорусской сборной и некоторых соседних стран. География участников не самая широкая из-за того, что решение о проведении турнира было принято довольно поздно.

Тем не менее несколько звучных имен на соревнованиях есть. В том числе и действующий чемпион мира поляк Томаш Бартник. Он уже показал себя на минском старте, взяв серебро в стрельбе из пневматической винтовки. А вот победу в этом виде праздновал белорус Илья Чергейко.

Илья Чергейко, победитель соревнований:

Хотел здесь показать результат намного выше, но этого, в принципе, было бы достаточно, если бы я на Европейских играх такой же результат показал.Это будет сложнее сделать, моя форма... я на данный момент нахожусь не на пике, но я к этому подхожу, потому что у меня были некоторые изменения в костюме, я к нему еще привыкаю.

Участники турнира разыграют медали в 13 упражнениях. Состязания проходят почти нон-стоп, так что организаторы проверяют все технические нюансы. А сборная тем временем проверяет свою готовность.