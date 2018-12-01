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Неманья Милунович подтвердил, что покидает БАТЭ

01 декабря 2018 20:04
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу еще не завершился, а некоторые команды уже расстаются с игроками. 1 декабря стало известно, что защитник Неманья Милунович покидает БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неманья Милунович подтвердил, что покидает БАТЭ-1

Об этом серб написал на своей страничке в Facebook. Футболист четырежды выигрывал чемпионат Беларуси в составе борисовчан, а также дважды брал Суперкубок и один раз кубок нашей страны. Также Милунович несколько раз признавался лучшим защитником чемпионата Беларуси.

Неманья Милунович подтвердил, что покидает БАТЭ-4

Всего за БАТЭ Неманья сыграл 56 матчей, в которых отличился шесть раз.

# Футбол Беларуси # Неманья Милунович # Фотофакт

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