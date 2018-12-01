Неманья Милунович подтвердил, что покидает БАТЭ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу еще не завершился, а некоторые команды уже расстаются с игроками. 1 декабря стало известно, что защитник Неманья Милунович покидает БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Об этом серб написал на своей страничке в Facebook. Футболист четырежды выигрывал чемпионат Беларуси в составе борисовчан, а также дважды брал Суперкубок и один раз кубок нашей страны. Также Милунович несколько раз признавался лучшим защитником чемпионата Беларуси.