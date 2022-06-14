Футбол. «Шахтёр» и минское «Динамо» узнали первых соперников по Еврокубкам

В первом квалификационном раунде играть предстоит со словенским «Марибором». Начинаем на выезде 5 или 6 июля. Ответная дуэль пройдет 12 или 13 июля. Отметим, что в случае неудачи «Шахтер» не попрощается с Еврокубками, а продолжит свой путь в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

Солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» узнали первых соперников по Еврокубкам. «Горняки» на правах национальных чемпионов попробуют силы в главном турнире континента – Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первой стадии квалификации в этом же турнире стартует минское «Динамо». Жребий определил в соперники минчанам черногорский клуб «Дечич». Сначала динамовцы проведут домашний матч 7 июля. Затем, спустя 7 дней, сыграют на выезде.

Еще два наших представителя – БАТЭ и «Гомель» – начнут борьбу в Лиге Конференций со второго круга, жеребьевка которого пройдет в 15 июня.