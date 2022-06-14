Футбол. «Шахтёр» и минское «Динамо» узнали первых соперников по Еврокубкам

Солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» узнали первых соперников по Еврокубкам. «Горняки» на правах национальных чемпионов попробуют силы в главном турнире континента – Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом квалификационном раунде играть предстоит со словенским «Марибором». Начинаем на выезде 5 или 6 июля. Ответная дуэль пройдет 12 или 13 июля. Отметим, что в случае неудачи «Шахтер» не попрощается с Еврокубками, а продолжит свой путь в третьем отборочном раунде Лиги конференций.