Юниорская сборная Беларуси по хоккею с волевой победы над Норвегией (3:2) стартовала на чемпионате мире

Новости Венгрии. Нервным, но удачным для сборной Беларуси получился старт юниорского чемпионата мира по хоккею в группе А дивизиона I, который проходит в Венгрии. Наши хоккеисты в возрасте не старше 18 лет в матче открытия турнира встречались с командой Норвегии.

По ходу турнира дружина под руководством Евгения Буцкевича уступала сопернику 0:2, но сумела переломить ход встречи.

Дважды воспользовавшись большинством, белорусы сумели перевести встречу в овертайм, где, снова имея численное преимущество, вырвали викторию – 3:2. Победная шайба на счету Павла Воробья, сообщили в программе «СТВ-Спорт».