Теннис. Юлия Готовко вышла в финал турнира в Караганде

Новости Беларуси. Белоруска Юлия Готовко вышла в финал на турнире в Караганде с призовым фондом 25 000 долларов. Состязание проводится под эгидой Международной федерации тенниса. В полуфинальном матче наша теннисистка переиграла Екатерину Макарову из России – 6:2, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Готовко имела преимущество в рейтинге, опережая оппонентку на 186 позиций. По игре эта разница была заметна. Упорной борьбы не получилось, Юлия одержала уверенную победу и теперь сразится за главный трофей.

Немного статистики. Спортсменка первой среди белорусок сыграла более 70 матчей в сезоне, в которых одержала 54 победы. А процент выигрышных встреч составил более 75.