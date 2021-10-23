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Теннис. Юлия Готовко вышла в финал турнира в Караганде

23 октября 2021 19:31
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Новости Беларуси. Белоруска Юлия Готовко вышла в финал на турнире в Караганде с призовым фондом 25 000 долларов. Состязание проводится под эгидой Международной федерации тенниса. В полуфинальном матче наша теннисистка переиграла Екатерину Макарову из России – 6:2, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Юлия Готовко вышла в финал турнира в Караганде-1

Готовко имела преимущество в рейтинге, опережая оппонентку на 186 позиций. По игре эта разница была заметна. Упорной борьбы не получилось, Юлия одержала уверенную победу и теперь сразится за главный трофей.

Немного статистики. Спортсменка первой среди белорусок сыграла более 70 матчей в сезоне, в которых одержала 54 победы. А процент выигрышных встреч составил более 75.

# Теннис # Юлия Готовко # Екатерина Макарова # Фотофакт

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