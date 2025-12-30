Во Фрунзенском районе Минска провели новогодний праздник для особенных детей

Во Фрунзенском районе прошел праздник для особенных детей. Ведь Новый год – это время чудес, прежде всего для тех, кто оказался в непростых жизненных обстоятельствах. Организаторы новогоднего утренника дарят ребятам яркие эмоции и поддержку.

Валентина Бурдыс, председатель первичной организации Фрунзенского района г. Минска МГО ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»:

У нас в организации начисляется 86 семей. Из них несколько семей, где по двое особенных деток. Поэтому на сегодняшний момент у нас 91 особенный ребенок или молодой человек.

Мы существуем за счет того, что люди, которым мы отсылаем письма или конкретно разговариваем, оказывают какую-то помощь. Это могут быть и конфеты, это могут быть канцелярские товары. Занимаемся рассылкой писем по всей Республике Беларусь, скажем так. Тот, кто отзывается, конечно, мы очень им благодарны.