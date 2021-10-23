Впервые за 9 лет. «Лида» в овертайме обыграла «Юность» в ЧБ по хоккею

Центральный поединок Экстралиги проходил в Лиде, где одноименная команда принимала столичную «Юность». До этого дружины встречались в нынешнем сезоне трижды. И во всех поединках «викторию» праздновали минчане с разницей забитых и пропущенных 13 к 5.

В первом периоде хозяева показали, что на своей арене они намерены прервать обидную серию, и забросили две шайбы. Во второй трети гости минимально сократили отставание. А на старте последней двадцатиминутки и вовсе сравняли. В основное время победитель выявлен не был. Игра продолжилась в овертайме, где «Лиде» удалось завершить встречу в свою пользу.