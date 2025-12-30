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Гранты Президента Беларуси на 2026 год назначены 42 специалистам

30 декабря 2025 10:41
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Гранты Президента Беларуси на предстоящий год назначены 42 специалистам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. За счет господдержки будут выполнены проекты, имеющие преимущественное значение для реализации государственных программ, приоритетов научной деятельности и важнейших направлений социально-экономического развития страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гранты Президента Беларуси на 2026 год назначены 42 специалистам-2

Принятие распоряжения направлено на поддержку научных, образовательных, инновационных, творческих и молодежных проектов. А также будет способствовать созданию новых учебно-методических комплексов, прогрессивных способов диагностики и лечения пациентов, дальнейшему развитию общественной и культурной деятельности в Беларуси. 

Гранты главы государства предоставляются ежегодно с 2013 года по результатам открытого конкурса. Учитываются значимость проектов для отраслей экономики и социальной сферы, масштаб практического использования результатов, экономический эффект и общественное признание.

# Александр Лукашенко # Государственная социальная политика

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