Гранты Президента Беларуси на 2026 год назначены 42 специалистам

Гранты Президента Беларуси на предстоящий год назначены 42 специалистам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. За счет господдержки будут выполнены проекты, имеющие преимущественное значение для реализации государственных программ, приоритетов научной деятельности и важнейших направлений социально-экономического развития страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятие распоряжения направлено на поддержку научных, образовательных, инновационных, творческих и молодежных проектов. А также будет способствовать созданию новых учебно-методических комплексов, прогрессивных способов диагностики и лечения пациентов, дальнейшему развитию общественной и культурной деятельности в Беларуси.

Гранты главы государства предоставляются ежегодно с 2013 года по результатам открытого конкурса. Учитываются значимость проектов для отраслей экономики и социальной сферы, масштаб практического использования результатов, экономический эффект и общественное признание.