Прямой эфир

Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек

30 декабря 2025 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек-2

Из них 20 были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных – 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети. Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. Решение принято Президентом Беларуси из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Во Фрунзенском районе Минска провели новогодний праздник для особенных детей
30 декабря 2025 10:23

Во Фрунзенском районе Минска провели новогодний праздник для особенных детей

Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной
30 декабря 2025 09:53

Как создавался проект «Патетический дневник памяти»? Пообщались с Анной Моторной

Инвестиционный рубеж в 5,5 млрд рублей в 2026-м планирует взять Могилёвская область
30 декабря 2025 08:55

Инвестиционный рубеж в 5,5 млрд рублей в 2026-м планирует взять Могилёвская область