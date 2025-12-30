Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек

Из них 20 были осуждены за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных – 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети. Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. Решение принято Президентом Беларуси из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик.