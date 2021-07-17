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Теннис. Юлия Готовко уступила в полуфинале турнира в Казахстане

17 июля 2021 19:07
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Юлия Готовко не смогла выйти в финал турнира ITF, который проходит в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Теннис. Юлия Готовко уступила в полуфинале турнира в Казахстане-1

17 июля нашей спортсменке противостояла грузинка Мариам Болквадзе. В мировом рейтинге девушек разделяют 67 позиций в пользу представительницы Грузии. Она оказалась сильнее и на корте – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 38 минут.

В финале Болквадзе встретится с россиянкой Валерией Савиных.

# Теннис # Юлия Готовко # Мариам Болквадзе # Валерия Савиных # Фотофакт

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