Белоруска Алина Никитенко выиграла бронзу в метании диска на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. В Эстонии продолжается юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике. 16 июля копилку наград сборной Беларуси пополнила бронза метательницы диска Алины Никитенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В своей лучшей попытке наша спортсменка бросила снаряд на 55 метров 4 сантиметра.

Таким образом, в активе нашей команды уже две медали – ранее серебро в толкании ядра завоевал Илья Мисовский.