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Белоруска Алина Никитенко выиграла бронзу в метании диска на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике

16 июля 2021 20:15
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Новости Беларуси. В Эстонии продолжается юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике. 16 июля копилку наград сборной Беларуси пополнила бронза метательницы диска Алины Никитенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Алина Никитенко выиграла бронзу в метании диска на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике-1

В своей лучшей попытке наша спортсменка бросила снаряд на 55 метров 4 сантиметра.

Таким образом, в активе нашей команды уже две медали – ранее серебро в толкании ядра завоевал Илья Мисовский.

# Легкая атлетика # Алина Никитенко # Илья Мисовский # Фотофакт

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