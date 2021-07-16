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Старт 16-го тура ЧБ по футболу. БАТЭ обыграл команду «Слуцк»

16 июля 2021 17:22
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Новости Беларуси. Матчем «Слуцка» и БАТЭ стартовал 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Матч вышел богатым на голы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт 16-го тура ЧБ по футболу. БАТЭ обыграл команду «Слуцк»-1

Борисовчане со старта включились в игру. На 9-й минуте Карасев удачно сыграл на добивании и открыл счет во встрече. Спустя еще 9 минут Яблонский замкнул дальнюю штангу после передачи Нехайчика с углового и удвоил цифры на табло.

В следующем эпизоде капитан «желто-синих» и сам отличился голом, удачно реализовав выход один на один. В концовке тайма защитник Слуцка Жевнеров отправил мяч в свои ворота и сделал цифры на табло 4:0 в пользу БАТЭ.

Старт 16-го тура ЧБ по футболу. БАТЭ обыграл команду «Слуцк»-3

Вероятно, обилие голов в первой половине встречи в такую жаркую погоду, которая сейчас в Беларуси, сработало для «сахарников» как холодный душ. Во втором тайме они отквитали три мяча. Сперва Сасин реализовал пенальти, затем Альфред воспользовался ошибкой Копитовича, когда тот отдавал мяч вратарю, а цифры на табло 3:4 сделал Бураев.

Таким образом, ФК БАТЭ избежал поражения и заработал 3 очка в чемпионской гонке.

# Футбол Беларуси # Евгений Яблонский # Павел Нехайчик

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