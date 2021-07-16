БАТЭ сыграет с батумским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций

Новости Беларуси. Стал известен соперник БАТЭ в Лиге конференций. Во втором раунде турнира борисовчане сыграют с «Динамо» из Батуми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Грузинская команда на старте отбора не оставила шансов «Тре Пенне» из Сан-Марино. После уверенной победы на выезде со счетом 4:0 «Динамо» разгромило оппонента и в домашней встрече – 3:0.

Первый поединок подопечные Виталия Жуковского проведут на выезде 22 июля, а ответный – спустя неделю в Борисове.