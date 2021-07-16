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БАТЭ сыграет с батумским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций

16 июля 2021 17:32
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Новости Беларуси. Стал известен соперник БАТЭ в Лиге конференций. Во втором раунде турнира борисовчане сыграют с «Динамо» из Батуми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ сыграет с батумским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций-1

Грузинская команда на старте отбора не оставила шансов «Тре Пенне» из Сан-Марино. После уверенной победы на выезде со счетом 4:0 «Динамо» разгромило оппонента и в домашней встрече – 3:0.

Первый поединок подопечные Виталия Жуковского проведут на выезде 22 июля, а ответный – спустя неделю в Борисове.

БАТЭ сыграет с батумским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций-4

Во втором раунде квалификации Лиги конференций принимают участие еще три белорусских клуба. Это бронзовые призеры минувшего сезона «Торпедо-БелАЗ», брестское «Динамо» и «Шахтер», который покинул Лигу чемпионов.

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Фотофакт

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